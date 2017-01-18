Нафтогаз не будет оплачивать новый счет Газпрома

Нафтогаз получил счет от российского Газпрома на 5,3 млрд долларов за газ по правилу "бери или плати", но не намерен его оплачивать вплоть до решения Стокгольмского арбитража, сообщает Интерфакс-Украина.

"В обосновании к счету Газпром ссылается на норму "бери или плати". Нафтогаз не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом вопроса, должно ли применяться положения контракта "бери или плати" в рамках существующего арбитражного спора", - отметили в холдинге.

В Нафтогазе напомнили, что на протяжении 2016 года неоднократно заявляли о своей готовности приобретать газ у Газпрома на условиях, которые применялись в 2014 и 2015 годах, с подписанием соответствующих дополнений к контракту.

"Газпром отказался от подписания таких дополнений в 2016 году, не аргументируя свой отказ, что дает дополнительные основания утверждать о необоснованности требований Газпрома", - добавили в НАК.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Газпром выстаил Украине счет на 5,3 млрд долларов за невыборку газа, законтрактованного по правилу "бери или плати". В концерне считают, что украинская сторона обязана оплатить этот счет в течение 10 дней.

В случае приобщения суммы в 5,32 млрд долларов к ранее заявленным в Стокгольмский арбитраж требованиям, сумма требований по отдельному иску об исполнении контракта на поставку вырастет до 37 млрд долларов, что составляет больше половины капитализации Газпрома (61 млрд долларов).

