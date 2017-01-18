Нафтогаз не будет оплачивать новый счет Газпрома

18 января 2017, 12:21
 Экономика Источник: Корреспондент.net (Украина)
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Нафтогаз получил счет от российского Газпрома на 5,3 млрд долларов за газ по правилу "бери или плати", но не намерен его оплачивать вплоть до решения Стокгольмского арбитража, сообщает Интерфакс-Украина.

"В обосновании к счету Газпром ссылается на норму "бери или плати". Нафтогаз не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом вопроса, должно ли применяться положения контракта "бери или плати" в рамках существующего арбитражного спора", - отметили в холдинге.

В Нафтогазе напомнили, что на протяжении 2016 года неоднократно заявляли о своей готовности приобретать газ у Газпрома на условиях, которые применялись в 2014 и 2015 годах, с подписанием соответствующих дополнений к контракту.

"Газпром отказался от подписания таких дополнений в 2016 году, не аргументируя свой отказ, что дает дополнительные основания утверждать о необоснованности требований Газпрома", - добавили в НАК.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Газпром выстаил Украине счет на 5,3 млрд долларов за невыборку газа, законтрактованного по правилу "бери или плати". В концерне считают, что украинская сторона обязана оплатить этот счет в течение 10 дней.

В случае приобщения суммы в 5,32 млрд долларов к ранее заявленным в Стокгольмский арбитраж требованиям, сумма требований по отдельному иску об исполнении контракта на поставку вырастет до 37 млрд долларов, что составляет больше половины капитализации Газпрома (61 млрд долларов).
 

Источник: Корреспондент.net (Украина)
 
 
 