"Нафтогаз" не будет отзывать иски со Стокгольма ради сохранения транзита газа

НАК "Нафтогаз Украины" не намерен отзывать иски в отношении российского "Газпрома".

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Наш иск в Стокгольмском арбитраже по контракту на куплю-продажу газа был признан обоснованным, и наши требования были удовлетворены. Никто снимать претензии и отменять абсолютно обоснованные иски в отношении Газпрома не будет. Наш иск по транзиту не менее обоснован", - нaписал Витренко.

По его словам, Нафтогаз рассчитывает на победу и по второму иску.

Ранее в российском МИД заявили, что "сохранение транзита газа через Украину было бы возможным только в случае предоставления Киевом конкурентоспособных тарифов на транзит и нивелирования известных транзитных рисков, включая снятие всех претензий и отмену абсурдных исков в отношении "Газпрома".

Витренко также выразил свое недоверие заявлению российского МИД касательно "Серевного потока".

"Этим заявлениям веры нет. Прошлый раз нас тоже уверяли, что запуск "Северного потока -1" не приведет к уменьшению транзита через Украину. Обманули", - сообщает коммерческий директор НАК.

По его словам, пересмотр транзитного тарифа в соответствии с европейскими условиями тарифообразования позволит Нафтогазу требовать гораздо более высокой платы за транзит для покрытия увеличившихся расходов из-за необходимости ускоренно амортизировать украинскую газотранспортную систему.

Напомним, 2 августа директор Департамента информации и печати МИД России Анастасия Федорова заявила, что сохранение транзита российского газа через территорию Украины возможно только при конкурентоспособных тарифах и снятии Киевом всех претензий с "Газпрома".

Напомним, 31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Также арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа.

Как известно, в проекте Энергетической стратегии Украины до 2035 года отсутствует описание перспектив транзита российского газа после 2019 года.