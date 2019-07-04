"Нафтогаз" не менял своей позиции по трехсторонних переговоров по транзиту газа

"Нафтогаз" не менял своей позиции касательно трехсторонних переговоров на политическом уровне по транзиту газа через Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу директора по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

"Мы приветствовали и продолжаем приветствовать участие Европейской комиссии и украинского правительства в этих переговорах, и не считаем, что эта проблема не может быть решена исключительно на уровне отношений между Газпромом и Нафтогазом, поскольку давно стало очевидным, что позиция Газпрома о прекращении транзита через Украину обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими", - отметил он в сообщении.

Вторник также написал, что: "Также замечу, что, к сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года. Мы должны понимать, что политическое руководство РФ в качестве наказания за европейский выбор и независимость Украины имеет целью лишить Украину доходов от транзита газа и делает для этого все возможное. Мы будем использовать все возможности для сохранения транзита, но без потери реальной независимости Украины".

Нафтогаз также должен сохранить возможность получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж.

"Поэтому нам и нужна помощь наших международных партнеров, в частности привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту. С другой стороны именно поэтому нам нужно готовиться нужно к полному прекращению транзита. Эта подготовка пока оказалась под угрозой, в частности через ошеломляющее падение собственной добычи газа", - добавил он.

Ранее стало известно, что "Нафтогаз" может предложить "Газпрому" контракт по "своп" газа, а не за транзит.