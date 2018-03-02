"Нафтогаз" не получал от "Газпрома" документов о расторжении контрактов на поставку и транзит газа

НАК "Нафтогаз Украины" не получал от ПАО "Газпром" каких-либо документов о намерениях российской компании расторгнуть договоры по контрактам на поставку и транзит газа, сообщает пресс-служба компании.

Ранее сообщалось, что российский "Газпром" начал процедуру расторжения всех газовых контрактов с Украиной. Такой была реакция на решение Стокгольмского арбитража.

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. "Нафтогаз" добился компенсации в сумме $ 4,63 млрд за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен оплатить $ 2.56 млрд в пользу "Нафтогаза".

К сожалению, Стокгольмский арбитраж не оказал поддержку требованию Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на пересмотр тарифа на транзит в контракте с публичным акционерным обществом "Газпром".

"Газпром" получил, но вернул предоплату "Нафтогазу" за газ. Таким образом "Газпром" отказался с 1 марта поставлять газ "Нафтогазу", что по сути является нарушением решения Стокгольмского арбитража. Также российский газовый монополист продолжает нарушать технические условия договора о транзите газа через Украину.

По материалам: Интерфакс-Украина