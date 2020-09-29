Нафтогаз не став підвищувати жовтневі ціни на газ для населення

ГК "Нафтогаз України" залишила ціни на газ для своїх побутових клієнтів у жовтні за місячним контрактом на рівні 4,7 грн/куб. м, як і у вересні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

Так, ціна 4,7 грн/куб. м за місячним контрактом "дійсна до 31.10.2020".

А за річним контрактом також збережена ціна, встановлена з середини вересня - 5,24 грн/куб. м за умови "подачі заявки до 31.10.2020".

Нагадаємо, ГК "Нафтогаз України" підвищила ціни на газ для своїх побутових клієнтів за місячним контрактом у вересні на 45%, за річним контрактом ціна зросла з середини вересня на 10%.