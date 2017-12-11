Нафтогаз отчитался о первой прибыли в Египте

Компания получила от добычи нефти и газа 5 млн долларов прибыли.

Национальная компания Нафтогаз Украины впервые за многие годы получил прибыль от нефтегазодобывающих проектов, которые компания реализует в Египте. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил главный коммерческий директор госхолдинга Юрий Витренко, передает УНИАН.

"У нас много разных бизнесов, в том числе мы добываем нефть и газ в Египте. Этот бизнес мы сделали прибыльным. В этом году мы получили чистый профицит денежных средств 5 миллионов долларов. До этого мы теряли 20-30 миллионов долларов в год", - сказал он.

Напомним, в 2009 году Нафтогаз в Египте нашел на одном из участков нефть.