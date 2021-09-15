Кабінет міністрів пояснив рішення наміром "запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру" в Донецькій області

"Нафтогаз" отримає в управління 49,9% акцій "Донецькоблгазу" за рішенням уряду - СБУ

Кабінет міністрів передав 49,9% акцій компанії "Донецькоблгаз" в управління національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", повідомляє Служба безпеки України.

За повідомленням, таке рішення ухвалив уряд 15 вересня.

"Раніше вказані 49,9% акцій ПАТ "Донецькоблгаз" були арештовані Шевченківським районним судом міста Києва за ініціативи СБУ", - зазначає відомство.

Кабінет міністрів пояснив рішення наміром "запобігти ризику виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру" в Донецькій області.

Уряд таким чином погодився з пропозицією Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та Міністерства енергетики.

"Це вже другий, критично важливий для забезпечення життєдіяльності цілих регіонів, арештований актив, який Уряд за ініціативою АРМА передав в управління державній компанії. Використання при цьому механізму призначення управителя замість тривалої процедури його конкурсного відбору дозволяє насамперед уникнути ризиків переривання у постачанні газу споживачам", - йдеться в коментарі виконувача обов'язків голови АРМА Дмитра Жоравовича.

У березні Служба безпеки України відкрила справу щодо посадовців публічного акціонерного товариства "Донецькоблгаз" через відключення майже 60 котелень у зоні ООС. За повідомленням пресслужби СБУ 12 березня, правоохоронці почали досудове розслідування за фактом "вчинення посадовими особами ПАТ "Донецькоблгаз" диверсійних дій".

У квітні 2021 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) анулювала ліцензію ПАТ "Донецькоблгаз".