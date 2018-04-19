"Нафтогаз" оценил украинскую ГТС в 328 миллиардов

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" утвердила оценку стоимости оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз" на уровне 327,9 млрд грн.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк, опубликовав фотокопию соответствующего решения.

Оценка утверждена на основании отчета компании Ernst & Young.

Отмечается, что в указанную сумму входят активы "Укртрансгаза" стоимостью 12,3 млрд грн, которые в данный момент находятся на временно неподконтрольной территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2016 года Кабинет министров принял решение о создании новой компании-оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время менеджмент Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

В "Нафтогазе считают, что отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

В конце февраля этого года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

При этом Стокгольмский арбитраж оставил Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" в качестве контрагента российского газового монополиста "Газпром" в контракте на транзит российского газа.

Вопрос передачи транзитного контракта новому оператору был важен для проведения реформы разделения "Нафтогаза" и создания нового независимого оператора газотранспортной системы.

Справка УНИАН.

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

"Нафтогаз" владеет 100% акций "Укртрансгаза". Последний эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. Ежегодно компания закупает около 2 млрд куб. м газа, который используется для технологических процессов работы ГТС.