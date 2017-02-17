"Нафтогаз" отстранил от должности главу "Укртрансгаза"

"Нафтогаз Украины" отстранил от обязанностей президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива.

Правление Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" принял решение об отстранении от занимаемой должности главы дочерней компании- оператора газотранспортной системы "Укртрансгаз" Игоря Прокопива, которое было утверждено наблюдательным советом холдинга. Об этом сообщает пресс- служба холдинга.

"Нафтогаз Украины" отстранил от обязанностей президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. Такое решение приняло правление и утвердил наблюдательный совет "Нафтогаза", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, управление газотранспортной компанией возьмет на себя первый вице-президент "Укртрансгаза" Мирослав Химко.

Также отмечается, что независимый аудитор - компания Deloitte & Touche, обнаружил ряд нарушений при проверке счетов "Укртрансгаза".

"Дополнительные расследования предварительно подтвердили выводы и помогли собрать больше доказательств ненадлежащего управления в сфере закупок. Имеющиеся факты нарушений побудили к дальнейшим параллельным расследованиям", - заявили в пресс-службе, добавив, что в дальнейшем холдинг проведет внутренний аудит и других дочерних компаний.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году правительство инициировало реформу "Нафтогаза" с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям.

В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании- оператора ГТС (вместо действующего "Укртрансгаза") - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" со 100% акций в собственности государства. В середине ноября был утвержден устав этой компании и зарегистрирована первая эмиссия акций. Также планируется отделение от "Укртрансгаза" подземных хранилищ газа в новую компанию - "Подземные газовые хранилища Украины".

Осенью 2016 года между руководством "Нафтогаза" и "Укртрансгаза" возникли разногласия по поводу проведения тендера на строительство "Укртрансгазом" компрессорных станций на юге Украины. В результате материнский холдинг не согласовал закупку, аргументировав это тем, что такие перекачивающие мощности будут не нужны на юге Украины в результате строительства газопровода "Южный поток".

В начале февраля 2017 года в СМИ было опубликовано интервью главы "Укртрансгаза" Прокопива, в котором сообщалось, что глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев выносил на рассмотрение наблюдательного совета холдинга вопрос об отстранении Прокопива на время проведения проверки в "Укртрансгазе". Также Прокопив добавил, что эта инициатива не нашла поддержку среди членов набсовета.

10 февраля Коболев заявил, что внутренний аудит холдинга обнаружил в системе "Укртраснгаза" подозрительные сделки за 2016 год на сумму 1,5 миллиарда гривень.