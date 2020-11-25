"Нафтогаз" озвучив ціни на газ в грудні

З липня місяця ціна на газ виросла в три рази, в листопаді "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для побутових клієнтів на 34,7% в порівнянні з жовтнем, до 6,33 грн/куб. м. У грудні для клієнтів НАК вартість газу залишиться на рівні листопадовї ціни.

"Грудневі ціни на газ для клієнтів ГК "Нафтогаз України" залишаються незмінними, оскільки на ринку для цього сформувалися сприятливі умови. Зараз ми обслуговуємо вже більше 300 тис клієнтів, що становить приблизно 2,5% від загальної кількості споживачів на ринку газу". йдеться в повідомленні.

Клієнти "Нафтогазу" будуть платити за газ, спожитий в листопаді і грудні, по 6,33 грн/куб.м з ПДВ (без вартості розподілу) за тарифом "Місячний".

Ціну на газ в рамках тарифу "Річний" можна зафіксувати на рівні 6,45 грн/куб.м з ПДВ в листопаді і грудні.

Раніше повідомлялося про те, що в жовтні кількість боржників по газу зросла до 60%. За даними Державної служби статистики України, борг населення за спожитий природний газ та послугу по його доставці на початок жовтня 2020 перевищив 21,1 млрд грн із загального боргу населення за житлово-комунальні послуги в обсязі 54,3 млрд грн.