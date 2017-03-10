"Нафтогаз" планирует добывать газ в Украине с американскими партнерами

Нафтогаз Украины привлек к сотрудничеству американскую лоббистскую компанию Value Bridge International через бельгийскую компанию CabinetDN

Об этом говорится в отчете компании Value Bridge International в Министерство юстиции США.

Согласно документам, лоббисты обязались "проматывать успех корпоративных реформ и сообщать как эти реформы позволят Украине обеспечить энергетическую безопасность Европы".

Кроме того, лоббисты должны помочь "Нафтогазу" с поиском "партнеров в США для разведки до добычи газа".