"Нафтогаз" планирует добывать газ в Украине с американскими партнерами

10 марта 2017, 17:55
 Экономика Источник: Еспресо TV

Нафтогаз Украины привлек к сотрудничеству американскую лоббистскую компанию Value Bridge International через бельгийскую компанию CabinetDN

Об этом говорится в отчете компании Value Bridge International в Министерство юстиции США.

Согласно документам, лоббисты обязались "проматывать успех корпоративных реформ и сообщать как эти реформы позволят Украине обеспечить энергетическую безопасность Европы".

Кроме того, лоббисты должны помочь "Нафтогазу" с поиском "партнеров в США для разведки до добычи газа".

Источник: Еспресо TV
 
 
 