"Нафтогаз" планирует еще один арбитраж против "Газпрома"

НАК "Нафтогаз" может пойти на еще одно судебное разбирательство с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже - по снижению тарифной ставки.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко, передает "Укринформ".

"Стоимость транзитной ставки по территории Украины является заниженной примерно в два раза с 2009 года и по сей день. И мы будем, скорее всего, доказывать это новым арбитражем. За все это время мы недополучили примерно 20 млрд долларов. Но это еще надо доказать, это наша точка зрения", - сказал Витренко.

В среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить 2.56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".