"Нафтогаз" планирует начать поставки российского газа в марте

"Нафтогаз Украины" планирует до марта имплементировать решение Стокгольмского арбитража по контракту на куплю-продажу газа с российским "Газпромом". Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев, передает Радио Свобода.

"Мы провели несколько раундов переговоров. Мы надеемся в течение этого месяца на имплементацию решения (Стокгольм) в части контракта купли- продажи. Мы надеемся, что это даст возможность уже в марте начать закупки газа у "Газпрома", - сказал он.

По словам Коболева, "Нафтогаз" намерен закончить отопительный сезон с запасами газа на уровне 8-9 миллиардов кубометров.

"Если погода будет такая, как мы ожидаем, то мы выйдем в промежутке между 8 и 9 миллиардами кубов газа в ПХГ", - отметил Коболев.

По его словам, на данный момент "Нафтогаз" не закупает газ, поставками газа в Украину занимаются исключительно частные компании. "У нас есть достаточные запасы, которые мы покупали еще летом по хорошей цене", - добавил Коболев.

Голос Столицыhttp://gs.fm/news/20180207/6850120.html