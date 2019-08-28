Нафтогаз планирует выплатить Укрнафте 17 млрд грн за спорный газ

Госкомпания намерена рассчитаться с Укрнафтой за спорные 2 млрд кубометров газа

НАК Нафтогаз Украины планирует заплатить в этом году Укрнафте 17,3 млрд грн за спорные 2 млрд кубометров газа, добытых и использованных на нужды населения в 2006 году, сообщают Українські новини.

Согласно пояснительной записке к финансовому отчету Нафтогаза на 2019 год, от этой операции Укрнафта получит 9,7 млрд грн прибыли. Нафтогаз отразил половину от этой прибыли в доходах от участия в капитале.

Эту операцию еще должен утвердить Кабмин.

51% акций Укрнафты принадлежит НАК Нафтогаз Украины. Еще около 42% акций владеют аффилированные с Игорем Коломойским офшоры (по 13,6% - компании Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% - другие акционеры). С 2003 года Укрнафту контролирует менеджмент группы Приват.

В интервью Цензор.net Игорь Коломойский назвал главу Нафтогаза Андрея Коболева "достойным" кандидатом на пост премьер-министра. При этом, по его словам, он склоняется больше к кандидатуре Юрия Витренко – исполнительного директора Нафтогаза и главы набсовета Укрнафты.