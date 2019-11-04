Нафтогаз подал новый иск против Газпрома в Стокгольмский арбитраж

Нафтогаз Украины отправил в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против Газпрома. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования ". Количество страниц только основного текста нашего заявления превышает 500. К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений. Работали активно над этими документами мы примерно три месяца. Более подробно о наших исковые требования, а также о том, почему требования "Газпрома" являются необоснованными, я напишу чуть позже", - написал Витренко.

Он отметил, что в качестве компенсации убытков Украина по решению предыдущего Стогкольмського арбитража уже получила газ стоимостью более 2 млрд долларов который был поставлен Газпромом и средства от реализации которого фактически уплачены в госбюджет в качестве налогов и дивидендов Нафтогаза.

По его словам, Газпром еще остается должен млрд.

"Мы рассчитываем, что мы спишем этот долг в 2020 году. А в 2021 мы рассчитываем на принятие решения по новому арбтиражу", - подытожил Витренко.

Как сообщал NEWSONE ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что его страна готова на год продлить существующий договор на транзит газа через Украину, если не будет подписан новый договор.

Напомним, коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал российскую компанию "Газпром" внести на счет суда 145 миллионов долларов из дивидендов от Nord Stream.

В Лондонском суде прошли слушания по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между "Нафтогазом" и "Газпромом" на территории Англии и Уэльса.

РФ и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год, даже если до конца текущего года не будет достигнута договоренность о транзите газа между Москвой и Киевом.

Суды в Нидерландах и Люксембурге отклонили апелляции российской компании "Газпром" в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Национальный банк посчитал финансовые потери от отсутствия транзита российского газа через Украину.

Очередные трехсторонние переговоры по газовому вопросу между Украиной РФ и Европой пройдут 28 октября.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что цена транзита газа через Украину будет обсуждаться по европейскому законодательству, но пока не обговаривалась в Брюсселе.

NewsOne

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