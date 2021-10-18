Нафтогаз подав заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2"

НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь у сертифікації оператора газопроводу "Північний потік-2", аби довести, що газопровід не може бути сертифікований.

Про це заявив голова "Нафтогаз України" Юрія Вітренко під час брифінгу.

За його словами, "Нафтогаз України" як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергобезпеку та відстоює національні інтереси України, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора" Північного потоку-2" перед німецьким регулятором Федеральним агентством німецьких мереж.

Компанія розраховує, що її долучать до процесу - так само як уже долучили польську PGNIG.

У "Нафтогазі" очікують, що заявка компанії не буде відхилена.

Як зазначив Вітренко, основна позиція полягає в тому, що "Північний потік- 2" не може бути сертифікований, оскільки не забезпечена його повна відповідність європейському законодавству.

"Північний потік-2" зашкодить конкуренції на ринках Німеччини, Словаччини, Угорщини, Чехії, Австрії", - додав Юрій Вітренко.