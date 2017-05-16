"Нафтогаз" погасил второй транш кредита ЕБРР на $300 млн

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" погасила займ в рамках второго раунда использования средств по возобновляемой кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с лимитом 300 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте компании.

"В течение июля - сентября 2016 года "Нафтогаз" полностью использовал доступные средства по кредиту в размере $ 300 млн. Выплаты процентов и возврата кредита состоялись вовремя", - говорится в сообщении.

Кредитная линия продолжает действовать до 2018 года. "Нафтогаз" планирует воспользоваться ее средствами для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Кредитная линия ЕБРР не только дает нам возможность получать дешевый ресурс для закупки газа перед отопительным сезоном, но и играет важную роль в продвижении реформ в энергетическом секторе. ЕБРР проводит постоянный мониторинг внедрения новых стандартов отчетности, прозрачности, экологической и социальной ответственности на предприятиях государственной формы собственности, в том числе и в "Нефтегазе", - заявил глава правления НАК Андрей Коболев.

Поставщиками "Нафтогаза" за счет кредита ЕБРР были компании Axpo Trading AG, CEZ, a.s., Engie SA, Eni Trading & Shipping S.p.A., RWE Supply & Trading GmbH и Uniper Global Commodities SE, которые были определены по результатам конкурсной процедуры закупок. Напомним, 23 октября 2016 года Украина подписала с ЕБРР трехлетний возобновляемый кредитный договор на $300 млн. В течение этого срока "Нафтогаз" может погашать и снова занимать деньги в пределах установленной суммы, чтобы финансировать авансовые закупки газа перед отопительным периодом.