"Нафтогаз" получил от "Газпрома" информацию о расторжении контрактов

НАК "Нафтогаз" подтвердил получение от "Газпрома" информации о расторжении контрактов.

Об этом во время брифинга заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"Недавно мы получили информацию от" Газпрома "по их намерения обратиться в арбитраж для внесения изменений или расторжения контракта на покупку газа и контракта на транзит газа по территории Украины. Мы тщательно изучаем эту информацию, можем со своей стороны пока заметить, что, по- первых, для нас важным является сохранение транзита по территории Украины и надежность поставок газа как украинским потребителям, так и европейским. Поэтому любые действия, которые могут угрожать этом, - они не будут положительно восприняты с нашей стороны и не будут поддержаны. Эта инфор ция касается только намерения "Газпрома" обратиться в арбитраж " , - отметил он.

Также, по словам Витренко, "Нафтогаз" не видит оснований для расторжения договора на транзит с "Газпромом".

"Наша позиция заключается в том, что мы не видим пока оснований для расторжения договора на транзит. Мало того, то объяснение со стороны" Газпрома "и те предложения, которые они делают по пересмотру контрактов а также условий расторжения этих контрактов, для нас выглядят неприемлемыми " , - сказал главный коммерческий директор группы" Нафтогаз ".

Вместе с тем, НАК "Нафтогаз" готов к переговорам с "Газпромом", в случае их неудачи готов к новому арбитража.

"Наша принципиальная позиция была и остается простой - мы хотим привести все наши отношения с" Газпромом "в максимально возможное соответствие с европейскими нормами и правилами. Поэтому мы готовы и об этом мы говорили, вести переговоры с" Газпромом ". Если они будут неудачные, мы готовы к новому арбитража ... мы готовы на конструктивные переговоры с "Газпромом", которые приближают наши отношения с европейскими стандартами, а не отдаляют. мы еще раз подчеркиваем, что времена, когда Украина имела дело с "Газпромом" на кабальных условиях, они закончились. Эт ертатися до сих времен в нас нет намерений " , - резюмировал Витренко.

Напомним, что 28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления" Нафтогаза "Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для" Газпрома "начинается с на следующий день - то есть 1 марта 2018.

После этого "Газпром" вернул "Нафтогаза" предоплаты за газ и отказался поставлять его с 1 марта .

НАК "Нафтогаз Украины" призвала украинский экономить газ - уменьшить температуру в помещениях. Министерство энергетики и угольной промышленности ввело временное ограничение потребления газа из-за дисбаланса в 15-20 млн кубов в сутки .

Впоследствии глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания собирается "немедленно начать" в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.

В ответ Президент Украины Петр Порошенко заверил , что договор не будет расторгнут. По слвоам Президента, контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" нельзя разорвать в одностороннем порядке.

В субботу, 3 марта, Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности принял решение о снятии ограничения по газоснабжению учебных заведений Украины. МОН позволило с понедельника всем учебным заведениям возобновить работу .

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками природного газа стабилизировалась .