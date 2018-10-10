Нафтогаз получил первые $9 млн от Газпрома по решению суда

Нафтогаз удержал $9 млн средств Газпрома в счет оплаты долга по арбитражному решению

НАК Нафтогаз Украины направила российскому Газпрому заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Нафтогаза.

В компании напомнили, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость. Это автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых Нафтогазом.

Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, Газпром в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет Нафтогаз, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.

"Таким образом Нафтогаз зачислил более $9 млн переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, как платеж в рамках исполнения арбитражного решения", - пояснили в Нафтогазе.

Согласно решению Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, Газпром должен Нафтогазу $2,56 млрд убытков за невыполнение обязательств по транзитному контракту, на которые начисляется пеня за каждый день неисполнения арбитражного решения. На сегодня размер начисленной пени составляет свыше $100 млн.

