Нафтогаз потратил 200 млн грн на зарплаты руководству в 2017 году

Руководство и члены наблюдательного совета государственного Нафтогаза Украины получили 204 млн грн трудовых выплат по итогам 2017 года.

Такие данные содержатся в годовой отчетности, обнародованной на сайте Нафтогаза.

В частности, шесть членов правления и девять директоров направлений получили 179,5 млн грн заработной платы и премий. Для сравнения, годом ранее (в 2016-м) четыре члена правления и шесть директоров направлений заработали 86,6 млн грн.

Члены набсовета получили 24,5 млн грн вознаграждения и возмещения расходов. Годом ранее выплаты составляли 20,07 млн грн.

Ранее сообщалось. что в 2017 году Нафтогаз стал почти таким же прибыльным, как Газпром, улучшив свой финрезультат на 48% (+12,8 млрд грн) - до 39,3 млрд грн в сравнении с 2016 годом.

Нафтогаз Украины объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.