Нафтогаз потребует $7 млрд от России за захват активов в Крыму

НАК "Нафтогаз Украины" и ее шесть дочерних компаний потребуют от России $7 млрд за захват страной активов компании в аннексированном Крыму

Об этом сообщил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.

"Сумма - более $ 5 млрд. И это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около $ 7 млрд. Это консервативная оценка международных экспертов рыночной ценности утраченных активов. Сюда относятся и производственные активы нашей дочерней компании" Черноморнефтегаз ", и газ в подземные хранилища в Крыму, и активы других дочерних компаний "Нафтогаза", - написал Витренко.

Этим иском в компании никоим образом не признают, что Крым не является частью Украины. Зато в "Нафтогаз Украины" лишь констатируют факт, что в результате незаконной аннексии Крыма, его сейчас контролирует Россия, пояснил коммерческий директор компании.

НАК "Нафтогаз Украины" и ее дочерние компании подали в суд на Россию в суд при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге.

Ожидается, что суд вынесет решение по этому делу до конца 2018 года.

