"Нафтогаз" потребует у "Газпрома" компенсировать 34% переплату за газ из ЕС

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует у российского "Газпрома" компенсировать переплату 34% за импортный газ в марте, который закупили в Евросоюзе.

Об этом в Facebook сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"34% переплату за импортный газ в марте будут компенсировать не украинцы, а "Газпром"...должен нам выплатить компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте, о чем он уже был официально предупрежден", - отметил Витренко.

По его словам, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте превысила цену газа от "Газпрома" на 33,9%.

34% переплату за імпортний газ у березні будуть компенсовувати не українці, а Газпром. Нагадаю, що Газпром підступно, б... Опубліковано Yuriy Vitrenko 5 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" вновь обратился в Стокгольмский арбитраж. На этот раз российская сторона намерена расторгнуть контракт на поставку газа в Украину и на транзит топлива в страны ЕС по украинской газотранспортной системе.