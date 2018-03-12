"Нафтогаз" потребует взыскания российского газа в странах ЕС, если "Газпром" не заплатит штраф

НАК "Нафтогаз Украины" намерен направить взыскание по решению Стокгольмского арбитража на российский газ в странах ЕС в случае неуплаты "Газпромом" надлежащей суммы

Об этом сообщил на своей Facebook-странице главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

"Если "Газпром" добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды европейских стран, которые ратифицировали международную конвенцию, для принудительного исполнения решения арбитража. Таким образом, мы не намерены отбирать газ из транзитных потоков в Европу. Нам лучше накладывать взыскания на газ после того, как он попадет на европейские рынки", - написал он.

По его словам, лучше накладывать взыскания на газ после того как он попадет на европейские рынки - это более эффективный путь получить средства и при этом показать, что Украина - надежный транзитер, а Россия - ненадежный поставщик газа.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.

"Газпром" объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной. "Газпром" критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.

Польша начала срочные поставки газа в Украину.

"Газпром" прекратил транзит газа через Украину, несмотря на заявление о расторжении сделок.

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" возместит Украине 34% стоимости европейского газа.

Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина сэкономила $76 млрд. "Нафтогаз" планирует отсудить у России $8 млрд в деле компенсации ущерба за оккупацию Крыма.