"Нафтогаз" повторно объявил тендер на оценку целесообразности продажи активов в Египте

НАК "Нафтогаз Украины" повторно объявил тендер на предоставление инвестиционно-банковских услуг по оценке целесообразности продажи своих активов в Египте и поиску потенциальных покупателей.



Согласно сообщению госхолдинга в системе ProZorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 38 млн 384,323 тыс. грн (с НДС) или около $ 1,45 млн.

Оценка активов должна быть осуществлена до 31 декабря 2018 года.

НАК будет определять победителя тендера не только на основе выгодности ценового предложения, но и по критерию количества завершенных сделок M&A в нефтегазовом секторе стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки на протяжении последних пяти лет.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" отменил тендер на предоставление инвестиционно-банковских услуг по оценке целесообразности продажи своих активов в Египте, поиску потенциальных покупателей из-за подачи менее двух предложений.

Ранее "Нафтогаз" уже объявлял тендер на предоставление инвестиционно- банковских услуг по оценке целесообразности продажи своих активов в Египте и поиску потенциальных покупателей.

По материалам: Интерфакс-Украина