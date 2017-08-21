Нафтогаз повышает цены на природный газ для промышленности

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2017 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с Нафтогазом. По сравнению с ценами на август этого года, в сентябре 2017 года цены увеличены на 6,3-6,7%", - отметили в "Нафтогазе".

Напомним, с 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъектов рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.