"Нафтогаз" предлагает продать половину ГТС - СМИ

НАК "Нафтогаз Украины" считает целесообразной продажу 49% акций оператора украинской газотранспортной системы международному партнеру для гарантирования сохранения доходов от транзита газа на нынешнем уровне и после 2019 года, когда закончится действие контракта на транзит газа между НАК и российским "Газпромом".

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на письмо "Нафтогаза" в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана.

По данным "Нафтогаза", стоимость всего пакета акций составляет $14 млрд, 49% - $7 млрд соответственно.

"Если международный партнер заплатит соответственно $7 млрд за 49% акций оператора ГТС, то такая инвестиция может рассматриваться как определенная гарантия сохранения доходов от транзита на текущем уровне. Только партнерство, которое будет непосредственно направлено на реализацию стратегической задачи сохранения ключевой транзитной роли, будет соответствовать интересам Украины", - говорится в документе.

В этой связи "Нафтога"з просит премьер-министра вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны изложенные выше стратегические вопросы нацбезопасности и принять решение по применению мер для их урегулирования.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия будет использовать украинскую ГТС для транзита газа в Европу до конца 2020 года