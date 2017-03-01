"Нафтогаз" присоединился к польскому иску против "Газпрома" из-за OPAL

НАК "Нафтогаз Украины" направил запрос на присоединение к делу по иску PGNiG ST против решения по газопроводу OPAL

"Нафтогаз Украины" обратился в Общий суд Европейского суда справедливости, сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

"Нафтогаз" обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с запросом о присоединению к делу по иску компании PGNiG Supply & Trading, которая обжалует решение Европейской Комиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяет "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода OPAL и увеличить объемы прокачки газа Северным потоком", - сообщает пресс- служба.

В соответствии с Уставом Европейского суда справедливости, юридическое лицо может присоединиться к делу в Европейском суде справедливости, если оно сможет доказать заинтересованность в исходе дела, представленного на рассмотрение суда.

"Приобщение Нафтогаза к процессу по иску PGNiG ST позволит украинской компании представить дополнительные аргументы, а также получить официальный доступ к материалам дела. Сейчас запрос Нафтогаза на приобщение к делу, инициированному PGNiG ST, подлежит рассмотрению судом с учетом позиций сторон", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала "ДС", "Газпром" не будет иметь возможности увеличивать поставки газа в обход Украины до рассмотрения вопроса по существу в суде ЕС.