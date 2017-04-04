"Нафтогаз" призывает ликвидировать монополию Group DF на рынке поставок газа для населения

НАК "Нафтогаз Украины" призвал Кабинет министров Украины, регулятора рынка (НКРЭКУ) и Антимонопольный комитет (АМКУ) рассмотреть возможность устранения необоснованной монополии Group DF Дмитрия Фирташа на рынках поставок газа для населения.

По мнению "Нафтогаза", "газсбыты" в существующем формате являются псевдо- поставщиками газа. Они выполняют функцию ненужных посредников для населения, поскольку не несут ответственности и риски, связанные с поставками газа конечному потребителю.

В частности, "Нафтогаз" во исполнение возложенных на него специальных обязанностей должен предоставлять газ для нужд населения в неограниченном количестве по заявке таких предприятий, которые имеют монопольный и неконтролируемый доступ к потребителям.

"При этом "Нафтогаз", который отвечает за формирование достаточного ресурса газа, не имеет доступа к данным об объемах его фактического использования бытовыми потребителями и не имеет каких-либо гарантий по оплате поставленных объемов со стороны определенных постановлением предприятий. Эти предприятия обычно не имеют существенных активов и не способны гарантировать расчеты", - говорится в пресс-релизе.

В НАК считают, что полноценный поставщик газа должен принимать на себя риск достаточности ресурса и риск цены, в частности, самостоятельно добывать газ, импортировать или покупать его на оптовом рынке по свободным ценам. Эти функции пока выполняет "Нафтогаз", но оплату за это фактически получает структуры Group DF.

"В этой связи НАК готов предложить на рассмотрение правительства решение, которое позволит устранить из процесса поставок газа населению из ресурсов "Нафтогаза" ненужных посредников от Group DF. В таком случае газ из своего ресурса будет поставлять непосредственно "Нафтогаз". При этом любые другие компании, которые будут выполнять функции полноценного поставщика, смогут поставлять газ для этой категории потребителей из других ресурсов", - отмечается в сообщении.

В НАК также обращают внимание, что Group DF также контролирует значительную долю рынка распределения газа (услуги по транспортировке газа распределительными сетями, по которым он доставляется до конечных потребителей), являющийся естественной монополией.

В странах ЕС к естественным монополиям выдвигаются жесткие требования по прозрачности и подотчетности. Тарифы операторов сетей регулируются с целью защиты потребителей от необоснованных расходов, с одной стороны, и стимулирования надлежащих инвестиций в инфраструктуру - с другой. Такие компании отвечает за надлежащее содержание сетей и оборудования, обеспечение оптимального давления в распределительных сетях, ведение учета использованных объемов газа, подключение и отключение потребителей.

"В Украине компании-операторы распределительных сетей (так называемые "облгазы") являются едва ли не самыми закрытыми участниками рынка. В частности, "Нафтогазу" неизвестно, кому именно и в каких количествах поставляется льготный газ из ресурсов НАК для бытовых и других потребителей и не поставляется ли на самом деле часть этих объемов промышленным клиентам", - отмечается в пресс-релизе.

В НАК также обращают внимание, что в отличие от других операторов естественных монополий облгазы не пользуются системой ProZorro, не раскрывают свои расходы в достаточной для анализа форме, поэтому потребителям неизвестно, насколько обоснованными являются их затраты, которые затем учитываются в тарифах на распределение.

Кроме того, вопреки требованиям закона "О рынке природного газа", операторы газораспределительных сетей до сих пор пользуются сетями бесплатно. В частности, они не осуществляют выплаты государству, местным общинам, кооперативам или иным организациям, которые строили эти сети за свой счет.

Ранее Group DF предложила Кабмину снизить цену продажи газа "Нафтогазом", а не требовать пересмотра решения НКРЭКУ об абонплате за распределение газа. Новая система предусматривает отделение тарифов на транспортировку и распределение от цены газа как товара.

В настоящее время решение о введении абонплаты за распределение газа приостановлено для его доработки.

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