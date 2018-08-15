Нафтогаз продал буферный газ из хранилищ и оформил его как фиктивные поставки металлургам - СМИ

В "Укртрансгазе" партию газа оформили на "неопределенного собственника", а в оперативной отчетности записали его как потребленный металлургическими предприятиями, пишет "Деловая стоилца".

НАК "Нафтогаз України" тайно продала самую крупную партию буферного газа - технологического объема топлива, которое обеспечивает рабочее давление в системе и остается там постоянно - объемом около 0,5 млрд м3, пишет "Деловая столица".

Автор статьи Михаил Загария анализирует оперативные данные НАК "Нафтогаз України" и отмечает, что в учете "Укртрансгаза" партию оформили на "неопределенного собственника", оценив сделку почти в 2,5 млрд грн. В то же время, чтобы замести следы перемещения буферного газа, в оперативной отчетности его приписали металлургическим предприятиям. Из-за такой приписки потребление газа в этой отрасли на бумаге подскочило на треть, до 1,5 млрд м3, хотя объемы производства почти не выросли, утверждает издание.

Чтобы избежать обвинений в хищениях, в "Нафтогазі" переоформляют этот газ на дочерние компании и используют тендеры на поставку технологического газа для нужд "Укртрансгаза", отмечает автор, а также приписывают его "Укргазвидобуванню".

Такие переброски объемов в компании стремятся провести до введения суточного балансирования, так как с его внедрением возникнут проблемы с осуществлением теневых операций вокруг ГТС, утверждает журналист

Скриншот: dsnews.ua