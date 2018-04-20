"Нафтогаз" прокомментировал новое обращение "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж

Инициирование российским газовым монополистом "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже нового производства против Национального холдинга "Нафтогаз Украины" с целью расторгнуть действующие договоры не отменяет их действия, следовательно "Газпром" остается должен украинской компании 2,56 млрд долларов.

Такое заявление опубликовала пресс-служба "Нафтогаза" в ответ на появившуюся информацию о том, что переговоры, в ходе которых "Газпром" предлагал украинскому холдингу изменить или расторгнуть действующие контракты на транзит и поставку газа, завершились безрезультатно.

"Обжалование арбитражных решений ("Газпромом" - УНИАН) не останавливает действие контрактов, "Газпром" остается нам должен 2,56 млрд долларов плюс проценты", - заявили в "Нафтогазе".

Также в пресс-службе отметили, что в контрактах не предусмотрена возможность остановить их действие в одностороннем порядке. Срок действия обоих договоров (на поставку и транзит газа) заканчивается в конце 2019 года.

В "Нафтогазе" также напомнили, что предыдущее арбитражное производство длилось более трех лет.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, по решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также суд обязал российскую компанию поставлять до 5 млрд куб. м газа в год в 2018-2019 годах по ценам, соответствующим стоимости голубого топлива на европейских газовых хабах.

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу и вызвало временный дефицит газа в ГТС (2-3 марта). После того, как "газовый" кризис был успешно преодолен, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все принятые на себя обязательства по транзитным поставкам газа.

В 20-х числах марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.