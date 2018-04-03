"Нафтогаз" просит "Киевэнерго" отключить отопление

"Нафтогаз" просит у "Киевэнерго" отключить его офис в столице от теплоснабжения и призвал другие компании поучаствовать в такой инициативе, говорится в сообщении компании в Facebook.

"Мы попросили "Киевэнерго" отключить отопление в нашем офисе. Выражаем таким образом полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании - присоединяйтесь!", - говорится в сообщении.

Тех, кто еще не планирует отключать отопление, "Нафтогаз" призвал заключить дополнительные соглашения для продолжение отопительного сезона.

В субботу НАК сообщил, что начал срочно заключать дополнительные соглашения для продолжения отопительного сезона.

Сообщалось, что задолженность киевских потребителей тепловой энергии перед энергогенерирующей компанией "Киевэнерго" Рината Ахметова по состоянию на 1 марта 2018 года составила 5,62 млрд грн, что на 8% больше, чем месяцем ранее