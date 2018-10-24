Нафтогаз просит решить проблемы с Газпромом на СНБОУ

НАК Нафтогаз Украины просит Кабинет министров вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ) "вопрос о принятии мер для защиты интересов Украины как государства-транзитера природного газа в ЕС".

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на письмо и.о. главы Нафтогаза Сергея Коновца к премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Напоминаем, что статус государства-транзитера является ключевым для обеспечения экономической и энергетической безопасности, а также обороны всей страны и является гарантией удержания России от продолжения агрессивных вооруженных действий против нашей страны", - говорится в письме.

В тоже время значительная часть письма посвящена проблеме задержки реализации плана анбандлинга Нафтогаза, которую в компании связывают с позицией Газпрома: тот отказывается перезаключать действующий "транзитный контракт" с новым оператором ГТС, который создается на замену Укртрансгазу.

"Ни Еврокомиссия ни НКРЭКУ не предпринимают реальных шагов для изменения ситуации. Так, недавнее расследование Еврокомиссии по вопросу нарушения Газпромом конкурентного законодательства проигнорировало доводы о том, что действия Газпрома в Украине имеют влияние на рынок ЕС", - отметил Коновец.

В связи с этим Нафтогаз просит довести соответствующую информацию до сведения СНБОУ, который в свою очередь поручит правительству "внести изменения в план реструктуризации Нафтогаза, утвержденный постановлением Кабмина №496 от 1 июля 2016 года.

При этом НАК настаивает на необходимости принять на Совете нацбезопасности решение, которым Кабмину будет поручено разработать план действий на случай полного отсутствия транзита газа через территорию Украины.

Письмо Нафтогаза к Кабмину датировано 22 августа 2018 года. Однако как утверждает издание, правительство отреагировало на него только спустя два месяца - 11 октября вопросы, поднятые НАК были адресованы для проработки в НКРЭКУ и Минэнерго, после чего согласованная позиция может быть озвучена на СНБОУ.