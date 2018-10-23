Нафтогаз решил не повышать цену на газ для промышленности

Нафтогаз Украины продлил действие действующего прейскуранта на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на ноябрь 2018 года.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, Нафтогаз предлагает газ по цене 11 199 - 12 155 грн/тыс. куб. м (без НДС).

Отметим, что НАК меняет модель, по которой компания реализует газ коммерческим потребителям.

С 2015 года в Украине отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени Нафтогаз на рыночных условиях поставляет газ промышленным потребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования.

Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча.