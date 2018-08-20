"Нафтогаз" с 1 сентября увеличивает тарифы на газ для промышленности

НАК "Нафтогаз" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 сентября 2018 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. По сравнению с ценами на август 2018 года, в сентябре цены увеличены на 4,6%, сообщила пресс-служба компании.

"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей Нафтогаз предлагает газ по цене 8 833 - 9 662 грн/тыс. куб. м (без НДС). По сравнению с ценами на август 2018 года, в сентябре цены увеличены на 4,6%", - говорится в сообщении.

В частности, промышленные потребители и другие субъекты хозяйственной деятельности, которые будут закупать до 50 тыс. кубометров природного газа включительно, будут получать газ по цене 11 594,40 грн/тыс. куб. м (с НДС).

Промышленные потребители и другие субъекты хозяйствования, которые будут закупать от 50 тыс. кубометров природного газа и не имеют долгов перед "Нафтогазом", будут получать газ: при условии оплаты в период (календарный месяц) поставки - по цене 10 599,60 грн/тыс. куб. м (с НДС), при условии оплаты в течение или после периода (календарный месяц) поставки газа - по цене 11 594,40 грн/тыс. куб. м (с НДС).