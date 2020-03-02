"Нафтогаз" считает возбужденное АМКУ дело "претензией за законопослушность"

В "Нафтогазе" считают возбужденное Антимонопольным комитетом дело против компании за злоупотребления на рынке газа "претензией за законопослушность"

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза".

Там отметили, что Антимонопольный комитет еще не выслал официальных документов и сообщений относительно возбужденного дела, однако отмечают, что устанавливали такую цену на газ для населения, которую от "Нафтогаза" требовало правительство.

"Напомним, что цены на газ для населения определялись в этот период непосредственно Кабинетом министров Украины, а не нами", - говорится в сообщении.

Там предоставляют ссылки на постановление правительства, которым был установлен уровень цен на газ. Его правительство приняло 19 октября 2018 года (дело Антимонопольного комитета касается периода, начиная с ноября 2018 года).

"Нафтогаз не имеет права не выполнять требования правительства, прописанные в постановлении о ПСО. Однако ни один покупатель газа в Украине не имеет обязательства покупать газ у "Нафтогаза" на этих условиях", - сообщили в компании.

В "Нафтогазе также отметили, что покупателей газа никто не обязывал покупать газ у "Нафтогаза" и они могли заключить договоры с другими поставщиками на рынке.

2 марта Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам злоупотребления монопольным положением со стороны "Нафтогаза Украины".

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