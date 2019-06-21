"Нафтогаз" снизил цену на газ для промпотребителей

"Нафтогаз" в июле 2019 года снизит цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 13,5% по сравнению с действующей в текущем месяце - с 6963,6 грн до 6020,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

В НАКе уточнили, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.

Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в июле составит 6727,2 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 12,7% ниже, чем в июне (7707,6 грн).

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" рассчитал новую цену природного газа для населения. Стоимость газа составит 5553,89 гривни за 1 тысячу кубометров.

До этого в "Нафтогазе" заявили, что благодаря снижению стоимости импортного газа уже снизили его цену для домохозяйств. П