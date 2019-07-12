"Нафтогаз" снизит цену на газ для населения на 10,4%

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Глава газового бизнеса Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал распоряжение о снижении цены на природный газ для населения в июле на 10,4%. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Фаворов объяснил такое решение ростом предложения российского и американского сжиженного топлива на европейском рынке, что способствует снижению оптовых цен.

По его словам, соответственно, Украина увеличила закупку газа, который закачивает в подземные хранилища, - В ПХГ уже закачано 14,2 млрд куб. м. Планы на начало отопительного сезона - 19-20 млрд куб. м газа.

По словам представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса, суммарное уменьшение цены газа за май-июль составит около 21%.