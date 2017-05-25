Нафтогаз сокращает импорт европейского газа на 17%

В июне 2017 года импорт газа из Европы снизится на 17% - до 24-25 млн кубометров в сутки

НАК Нафтогаз Украины прогнозирует сокращение суточного объема импорта природного газа из Европы в июне 2017 г. по сравнению с объемами в мае на 17%. Об этом заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, сообщает УНИАН.

Ежесуточный импорт, таким образом, составит 24-25 млн кубометров.

"В июне импорт будет на 5-6 млн кубометров в сутки меньше, чем в мае ", - сказал он, добавив, что этот газ будет в основном покупаться за средства самого Нафтогаза и частично - за кредитные средства Всемирного банка.

Напомним, ранее сообщалось, что Нафтогаз Украины в июне 2017 г. снизит цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.