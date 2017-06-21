Нафтогаз: Турция не пускает в Украину газ из США

LNG-танкеры не пропускают через Босфор, утверждают в ведомстве.
Украина заинтересована в возможности поставок американского LNG-газа на свой рынок через Черное море, однако пока этот проект сдерживается нежеланием Турции пропускать LNG-танкеры через пролив Босфор.
Об сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Мы надеемся, что новые дипломатические усилия США позволят решить эту проблему", - сказал он в интервью Wall Street Journal.
Коболев подтвердил, что обсуждал возможность таких поставок во время своего визита в США в составе делегации, возглавляемой президентом Украины Петром Порошенко.
В "Нафтогазе Украины" дополнительно указали, что перемещение через Босфор более опасных грузов разрешено.