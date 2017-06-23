"Нафтогаз України" самостоятельно разработает план модернизации ГТС

НАК "Нафтогаз України" самостоятельно разработает план модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС), сообщила пресс-служба компании."Нафтогаз України" разделяет озабоченность... из-за отсутствия четких планов развития украинской ГТС. Эта задача должна выполняться новым оператором ГТС, однако из-за существенных задержек в выполнении правительственного плана отделения оператора со стороны ответственных министерств для этого еще не созданы необходимые условия. Несмотря на это, "Нафтогаз" обеспечит разработку плана модернизации ГТС самостоятельно", - сказано в сообщении.

В "Нафтогазі України" подчеркнули, что план анбандлинга предполагал внедрение структуры корпоративного управления нового оператора ГТС в начале октября 2016 года. Анбандлинг - это принцип регулирования в нефтегазовой отрасли, согласно которому собственник инфраструктуры может управлять инфраструктурой, но не может быть субъектом смежного рынка, например продавать или производить ресурсы.

"Нафтогаз" как акционер "Укртрансгаза" обеспечивает финансирование всех обоснованных работ для надежной работы системы. Мы ждали появления менеджмента нового оператора, но этого не происходит, и дальнейшее промедление с принятием плана модернизации ГТС недопустимо", - заявил председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

Согласно заявлению компании, менеджмент нового оператора ГТС должен был начать выполнять стандартные функции европейского оператора, которые сейчас не выполняются ни "Укртрансгазом", ни "Нафтогазом України".

В пресс-службе подчеркивают, что выполнять эти функции можно и до получения решения Стокгольмского арбитража по спору между Украиной и Россией о газовом транзите.

"Нафтогаз" привлек в качестве менеджера проекта по анбандлингу польское подразделение аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

"В рамках этого проекта "Нафтогаз" будет работать над тем, чтобы на практике начать процесс анбандлинга", - добавили в НАК.

20 июня директор по юридическим вопросам компании "Нафтогаз України" Ярослав Теклюк заявил, что выводить сферу транспортировки газа из-под контроля НАК нецелесообразно до завершения рассмотрения транзитного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

31 мая стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил ключевые требования "Нафтогазу" в споре с "Газпромом", в частности, требования российской компании по "бери или плати" были полностью отклонены. При этом транзитный вопрос пока не решен.

Контракт НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" предусматривает обязательный транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после января 2020 года объем транзита через Украину составит около 15 млрд м³ в год - в пять раз меньше, чем в 2016-м.

Украина надеется, что Стокгольмский арбитражный суд вынесет благоприятные для нее решения в контексте транзита газа. Киев считает нынешние цены за транзит газа заниженными, а объемы транзитных поставок - недостаточными.

