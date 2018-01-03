Нафтогаз уплатил в госбюджет более 100 миллиардов гривен

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в 2017 году уплатила в государственный бюджет более 100 млрд грн налогов и дивидендов, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По оперативным данным, по состоянию на 29 декабря 2017 года объем налоговых и дивидендных платежей группы Нафтогаз в государственный бюджет в 2017 году составил 106 млрд грн. Эта сумма, среди прочего, включает налог на прибыль в размере 14,3 млрд грн, НДС - 30,2 млрд грн, рентные платежи - 33,9 млрд грн, дивиденды - 13,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поступления от предприятий группы составили около 14% всех доходов государственного бюджета Украины в 2017 году.

Напомним, Нафтогаз Украины за 9 месяцев 2017 года увеличил на 20% чистую прибыль - до 30,6 млрд грн.

НАК "Нафтогаз Украины" - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.