"Нафтогаз" увеличит исковые требования к "Газпрому" на кругленькую сумму

НАК "Нафтогаз Украины" увеличит сумму иска в Стокгольмском арбитраже к российскому "Газпрому" с 13 миллиардов долларов до 18.

Об этом сообщил главный коммерческий директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "5 канала".

"По транзитному контракту мы ждем решения по нашим искам. У "Газпрома" тоже есть иск, но на очень небольшую сумму - около 7 миллионов долларов. Наши исковые требования составляют больше 13 миллиардов долларов. Это те, которые уже выставили. А мы еще выставим более чем на 5 миллиардов", - заявил Витренко.

Коммерческий директор "Нафтогаза" отметил, что в будущем ГТС смогут использовать для экспорта украинского газа, если Россия откажется от транспортировки голубого топлива через Украину. Это станет возможным за счет применения современных технологий в upstream.

По мнению Витренко, решение Стокгольмского арбитража по данному делу является очень важным для Украины.

Напомним, 31 мая НАК "Нафтогаз Украины" получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против российского монополиста "Газпрома" по контракту на поставку газа. Требования российской компании по условию "бери или плати" полностью отменены.