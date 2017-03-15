"Нафтогаз" уволил Прокопива с должности президента "Укртрансгаза"

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаза" принял решение об увольнении президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. По данным ZN.UA, в "Укртрансгазе" официально об этом еще не объявлено.

Все последние заседания наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" имели отношение к ситуации в ПАО "Укртрангаз", оператору украинской газотранспортной системы (ГТС). В частности, 13-14 марта набсовет "Нафтогаза" не утвердил финансовый план "Укртрансгаза", отправив его на доработку.

По мнению источников ZN.UA, это стало еще одним подтверждением того, что менеджмент "Нафтогаза Украины" решительно настроить вверить обязанность исполнения финплана уже новому главе ПАО "Укртрансгаз".

17 февраля "Нафтогаз Украины" отстранил от обязанностей президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. Такое решение приняло правление и утвердил наблюдательный совет "Нафтогаза". Процедура отстранения предусмотрена уставом "Нафтогаза", который Кабмин Украины утвердил в декабре 2016 года. В соответствии с уставом "Укртрансгаза", управление компанией было возложено на первого вице-президент "Укртрансгаза" Мирослава Хымко.

Отстранив Прокопива, в "Нафтогазе" тогда утверждали, что независимый аудитор группы "Нафтогаз", компания Deloitte & Touche, "обнаружил ряд нарушений во время официальной проверки финансовых документов "Укртрансгаза".

"Во время проведения аудита финансовой отчетности "Укртрансгаза" за 2015 год независимый аудитор группы, компания Deloitte & Touche, не смог получить достаточных аудиторских доказательств для подтверждения ряда закупок. Внешний аудитор продолжил проверку, а вновь созданный орган внутреннего аудита "Нафтогаза", который отчитывается аудиторскому комитету наблюдательного совета, провел соответствующее расследование", - отмечали в "Нафтогазе".Кроме того, в "Укртрансгазе" в конце февраля была начата проверка финансово-хозяйственной деятельности Государтсвенной аудиторской службой Украины. Особое внимание уделяется тендерным закупкам "Укртрансгаза".

3 марта трудовой коллектив "Укртрансгаза" направил письмо премьеру Владимиру Гройсману, в котором призвал его "вмешаться в критическую ситуацию и защитить отечественную газотранспортную систему от разрушения". Таке рішення було одноголосно прийнято делегатами конференції працівників ПАТ "УКРТРАНСГАЗ", які представляють інтереси двадцятитисячного колективу, що задіяний в експлуатації газотранспортної системи України. "Ми обурені прес-релізами "Нафтогазу" та гучними заявами голови правління Андрія Коболєва щодо корупції в "Укртрансгазі". Сприймаємо це як персональну образу кожного, адже наша робота є найбільшим джерелом доходів дл"Нафтогазу я ", - йдеться у відкритому листі-зверненні до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

В "Укртрансгазі" переконані що перевірка фінансово-господарської діяльності, яка розпочата нещодавно Державною аудиторською службою України, буде неупередженою, об'єктивною та спростує усі безпідставні звинувачення, озвучені правлінням НАК "Нафтогаз України". Делегати конференції просять Володимира Гройсмана на час проведення державного аудиту накласти мораторій на усі кадрові рішення щодо співробітників оператора вітчизняної газотранспортної системи.

Трудовий колектив також вважає, що між ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" та Наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" створено штучні перепони для донесення об'єктивної інформації про стан справ на підприємстві. Тому вважає, що слід публічно розглянути результати перевірки Державною аудиторською службою на засіданні Кабміну в присутності членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" та представників трудового колективу ПАТ "УКРТРАНСГАЗ".

Напомним, что отстраненный от руководства ПАО "Укртрансгаз" Игорь Прокопив был первым заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. К его компетенции относились направления реализации газа, корпоративны и имущественных прав, информационно-технического обеспечения.

До Прокопива с 2014 года с должности главы "Укртрансгаза" менеджментом "Нафтогаза" были уволены (и все не по собственному желанию) три экс- председателя правления. Затем была ликвидирована и должность председателя правления ПАО "Укртрансгаз" (УТГ), поэтому недавно отстраненный Прокопив был назначен уже президентом УТГ. Хотя, по данным источников ZN.UA, впоследствии "Нафтогаз" ввел в состав правления "Укртрансгаза" своего протеже Сергея Макогона, никто всерьез не рассматривает его в качестве возможного нового и самостоятельного руководителя "Укртрансгаза".

Вместо этого НАК "Нафтогаз Украины" фактически объявил вакантной должность главы оператора ГТС - ПАО "Укртрансгаз". А также объявил в соцсети основные требования к кандидатам, в частности - разработка и внедрение стратегического развития компании, обеспечение прибыльности и максимальной эффективности ее деятельности; разработка детального плана разделения деятельности по транспортировке и хранению газа.

Разумеется, выполнение этих условий может обеспечить специалист с опытом работы в должности председателя или члена исполнительного совета в европейских газотранспортных компаниях, не менее 10 лет проработавший на руководящих должностях в ведущих газотранспортных компаниях мира и др.

Кроме того, претендент должен иметь степень магистра или специалиста. К преимуществам отнесены наличие степени MBA, знание иностранных языков, ученая степень в соответствующей области знаний. Приветствуется расширенное образование в области менеджмента или бизнес-администрирования, последипломное образование в области управления.

Как отмечают источники ZN.UA, "Нафтогаз", предъявляя такие требования к будущему главе "Укртрансгаза", пытается, во-первых, изначально избежать разногласий при фактическом дроблении и последующей приватизации ГТС (наиболее быстрый законодательно возможный вариант). Во-вторых, сделать это руками нового главы "Укртрансгаза". Например, ПАО "Укргадобыча", как и ПАО "Укртрансгаз" также на 100% принадлежащая "Нафтогазу", фактически выполняет решения правления "Нафтогаза".

Очевидно, НАК устроит такая ситуация и с "Укртрансгазом". Оппоненты дробления ГТС на ПАО "Магистраьные газопроводы Украины" и аналогичое ПАО по "подземкам" таким способом фактически будут лишены голоса и уволены в ходе реорганизации компаний.