Нафтогаз уже законтрактовал на следующий год 450 млн куб. м газа

НАК "Нафтогаз Украины" законтрактовал у международного трейдера около 450 млн куб. м газа с поставкой в I квартале 2020 года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с крупным международным трейдером на гарантированные физические поставки около 450 млн куб. м газа в I квартале 2020 года", - говорится в сообщении.

Директор по интегрированного газового бизнеса Нафтогаза Андрей Фаворов отметил, что "благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы уже сегодня законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в I квартале следующего года".

"Мы провели качественную подготовку к отопительному сезону, закачали дополнительные объемы газа в хранилища, подготовили систему к работе без транзита, законтрактовать физические поставки газа, которые не зависят от действий Газпрома. Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой в Украине будет тепло, чтобы не делали наши северные коллеги", - добавил он.

"Нафтогаз рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров относительно поставок газа после нового года и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности", - отметили в компании.

Напомним, в Нафтогазе назвали сценарии по транзиту газа через Украину с 2020 года.