"Нафтогаз" в марте закупит газ за аккредитивы Citi и Deutsche Bank

НАК "Нафтогаз Украины" получил первые пятнадцать аккредитивов в рамках кредитного договора с Citi и Deutsche Bank, гарантированного Всемирным банком.

Об этом передает пресс-служба компании.

Аккредитивы на общую сумму более 220 млн евро будут использованы в течение марта этого года для закупки природного газа у европейских поставщиков, выбранных по тендерным процедурам Всемирного банка.

Закупки газа предусматриваются в объеме до 1,1 млрд куб. м. Средства по аккредитивам поставщики будут получать от кредиторов по факту поставки газа в Украину в течение апреля, - сообщили в компании.

Общий объем кредитной линии, гарантированной Всемирным банком, составляет сумму, эквивалентную $500 млн.

Госхолдинг должен осуществить погашение кредита за 12 месяцев с момента его предоставления.

В марте "Нафтогаз" должен купить 1,1 млрд куб. м. газа у европейских поставщиков, выбранных по тендеру Всемирного банка. Средства по аккредитивам поставщики будут получать от кредиторов по факту поставки газа в Украину в течение апреля.

Остальные средства кредитной линии будет использована для закупки газа, исходя из текущей рыночной конъюнктуры.

Кредитная линия гарантированная ВБ, в свою очередь, обеспечивается государственной гарантией в рамках формирования энергетического фонда согласно постановлению No876 Кабинета министров от 30 ноября 2016 года.

НАК сможет воспользоваться этой кредитной линией для закупки газа, как на западном, так и на восточном направлении. Соответствующие решения будут приниматься на основе конкурентоспособности предложений на поставку газа.

По словам главы правления НАК Андрея Коболева, эти средства помогут "Нафтогазу" обеспечить стабильные поставки газа украинским потребителям в течение текущего отопительного сезона.

Trust.UA

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