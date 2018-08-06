Нафтогаз ведет переговоры с Коломойским по разделению Укрнафты

Госхолдинг предлагает компании группы Приват Коломойского провести реструктуризацию Укрнафты для погашения долгов

НАК Нафтогаз Украины ведет переговоры с группой Приват Игоря Коломойского по разделению активов Укрнафты. Об этом сообщил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев в интервью изданию ЭП.

Ранее компания рассматривала возможность разделения активов Укрнафты на два блока – газовый и нефтяной с последующим их выкупом действующими акционерами. За вырученные деньги предлагалось погасить налоговые долги компании.

"Идеи разделение Укрнафты, которые мы предлагаем, и переформатирование структур Нафтогаза совмещаются. Те куски Укрнафты, которые являются кандидатами на приобретение Нафтогазом, могут стать частью этой структуры", - сказал Коболев.

Однако, как отметил председатель госхолдинга, Коломойский пока на это согласия не дал. "Финального соглашения мы еще не имеем. Мы находимся в переговорном процессе", - уточнил он.

В управлении Укрнафты находятся 1,9 нефтяных и 168 газовых скважин, три ГПЗ для производства СУГ и стабильного конденсата, а также 43 буровых установки и сетью из 537 АЗС.

В случае разделения активов, к Нафтогазу отойдут газовые скважины и ГПЗ, а группа Приват – нефтяные скважины и АЗС.

Но в то же время действующим законодательством запрещено передавать лицензии на месторождения от компании к компании. Также приобретение этих не гарантирует выдачу Госгеонедрами лицензии на это месторождение.

Долги по уплате налогов Укрнафта начала формировать летом 2014 года в ответ на повышение ставок арендной платы за пользование недрами. По данным компании, по состоянию на июнь 2018 года долг Укрнафты по налогам превысил 15 млрд грн. и составляет порядка 20% всей задолженности по стране.

Нафтогазу принадлежит 50%+1 акция Укрнафты, еще 42% принадлежат компании группы Приват Коломойского его партнеров.