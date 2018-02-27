"Нафтогаз" возобновил импорт газа из Евросоюза

На период холодов "Нафтогаз" Украины возобновил импорт газа из ЕС.

Об этом сегодня, 27 февраля, заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, пишет Интерфакс-Украина.

"Да, возобновили. Из Словакии, немного из Венгрии. Суточный объем - около 12 млн куб. м", - сказал он.

Витренко добавил, что импорт возобновлен для обеспечения сбалансированной работы в период холодов. По его мнению, из-за ограниченных сроков импорта, это не повлияет на цену газа для промпотребителей, выставляемой "Нафтогазом" на март.

По данным статистики, импорт со Словакии увеличился 24 февраля.

Напомним, "Нафтогаз" уменьшил мартовские цены на газ для промпотребителей. Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".