Нафтогаз впервые за пять лет получил прибыль

Нафтогаз стал крупнейшим налогоплательщиком в стране

По итогам прошлого года Нафтогаз получил чистую прибыль 22,53 млрд гривен против 35,06 млрд гривен чистого убытка в 2015 году. Об этом говорится в обнародованном консолидированном отчете компании.

Сообщается, что доход от реализации в 2016 году вырос на 48% (на 62,50 млрд грн) - до 192,76 млрд грн, валовая прибыль - в 8,4 раза (на 62,50 млрд грн), до 70,96 млрд грн.

Кроме того, компания впервые за пять лет стал прибыльной, при этом впервые за десять лет не получал поддержки из госбюджета.

В бюджет страны было заплачено 74 млрд грн, или около 10% его доходов. Если сравнивать с 2014 годом, на Нафтогаз тогда приходилось около 25% расходов госбюджета.