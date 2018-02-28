Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по транзиту газа

Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

Об этом сообщили в пресс-службе Нафтогаза.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме $4,6 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

Как известно, претензии Нафтогаза к Газпрому составляли $18 млрд по транзитному контракту в части недопоставки и недоплаты за услуги по транзиту через ГТС Украины в 2009-2016 годах. Украинская компания требовала привести данный контракт в соответствие с европейским антимонопольным и энергетическим законодательством, обязать Газпром предоставлять шиппер- коды. В то же время Газпром подал встречный иск на сумму около $7 млн.

Напомним, Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам, заявили в украинской компании 22 декабря 2017 года. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

В частности, украинская сторона добилась отмены требований Газпрома "бери или плати" на $56 млрд.

Кроме того, Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для Украины, приобретаемого у Газпрома.

Суд также отказал Газпрому в требовании возложить на Украину обязанность платить за газ, который РФ самовольно поставляет на неконтролируемые территории Донбасса.

Впрочем, решением арбитража по контракту по поставкам газа, Нафтогаз должен выплатить Газпрому около $2 млрд задолженности за поставленный газ в предыдущие периоды.

В то же время еще ранее, в ноябре 2017 года, Газпром подал апелляцию об оспаривании и частичной отмене решения Стокгольмского арбитража относительно продажи-покупки газа.

В январе 2018 года украинская сторона предложила российскому монополисту провести взаимозачет штрафных санкций. Окончательные суммы расчетов между компаниями станут известны после второго решения суда - по контракту о транзите газа.

В свою очередь Европейский Союз намерен провести с Украиной и Россией трехсторонние переговоры относительно продолжения транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему после финального решения Стокгольмского арбитража. Срок действия 10-летнего контракта на транзит между Нафтогазом и Газпромом заканчивается в 2019 году.