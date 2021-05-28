Наглядова рада обрала нового голову правління "ПриватБанку"

Наглядова рада "ПриватБанку" 27 травня обрала новим головою правління фінустанови Герхарда Бьоша, який до кінця квітня був заступником голови правління банку "Райффайзен банк Аваль".

Про це поінформувала пресслужба "ПриватБанку".

"Пан Бьош є досвідченим банкіром із 35-річним досвідом роботи, який протягом 15 років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем. Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації", - ідеться в релізі.

Бьош вступить на посаду після того, як його призначення погодить Національний банк України, зазначили в "ПриватБанку".

Видання "Мінфін" повідомляло, що Бьош працював у "Райффайзен банк Аваль" із 2006 року. Джерела ЗМІ називали його фаворитом серед претендентів на посаду голови правління "ПриватБанку". Співрозмовник Мінфіну заявляв, що кандидатура Бьоша є оптимальною для підготовки державного банку до продажу.

Із попереднім головою правління "ПриватБанку" - Петром Крумханзлом - контракт закінчився в січні.

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"ПриватБанк" - найбільший комерційний банк в Україні - було націоналізовано 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала його на 155 млрд грн. Раніше банк належав бізнесменам Ігореві Коломойському і Геннадієві Боголюбову.

Глава Мінфіну Сергій Марченко 30 березня повідомляв, що відомство шукає інвестора, який буде готовий фактично керувати "ПриватБанком". "Стратегічна мета Мінфіну - приватизувати "ПриватБанк", - зазначав він.

У НБУ повідомили, що регулятор почне готувати "ПриватБанк" на продаж після закінчення кризи, спричинено\ пандемією коронавірусу - тоді, коли реальний ВВП України зростатиме протягом двох кварталів поспіль. У Нацбанку сподіваються, що за п'ять років частка держави на банківському ринку впаде з 55% до 25%.